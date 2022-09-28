電動車配套不足　中電延長免費充電站服務至明年底

電動車近年愈趨普及，惟充電配套仍長期不足。為方便車主充電，中電今(28日)宣布，轄下電動車充電站的免費充電服務將延長至明年年底。中電總裁蔣東強表示，設立公共電動車充電設施，能鼓勵更多駕駛人士選用電動車，以改善路邊空氣質素，減少溫室氣體排放。中電會繼續與政府及業界合作推動公共交通電動化的計劃，目標2050年前達致碳中和。

中電目前在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。至於私人屋苑方面，中電2020年11月推出升級版「智易充 2.0」電動車充電支援服務，對象為有意申請政府資助安裝充電設施的私人住宅樓宇停車場。計劃至今接獲超過480份申請，涵蓋約122,500個停車位。當中約95%申請者完成初步供電容量評估，中電已就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供專業意見。

翻查資料，政府去年3月公布首份《香港電動車普及化路線圖》。其中，充電網絡方面訂下多個目標，包括透過鼓勵及資助措施，目標2025年全港超過15萬個私人商業或住宅停車位配備充電設施；同年公共充電設施目標多於5,000個，並計劃往後再倍增。