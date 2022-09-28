六旬漢二胡拉《榮光》遭訴　控方申押後獲批　官：釐清法律議題

六旬退休漢於去年8月至9月，3度在旺角街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器。被告早前不認罪，案件原定今日(28日)在九龍城裁判法院開審，控方申請押後案件，因律政司指須待西九龍法院中同一被告同一控罪的案件在10月3日作出裁決後，才能作出進一步行動。裁判官崔美霞批准控方申請，將案押後11月17日再訊，以待釐清法律議題。

68歲被告李解新，報稱退休人士，3張傳票控罪分別指他在於2021年8月3日、8月18日及9月9日，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在旺角地鐵站出口的公眾街道或道路上奏玩二胡。

被告今天無律師代表，他反對控方押後案件，其理由是案件「拖太耐」，不單令他筋疲力盡，又浪費政府資源。裁判官指相關法律議題是最近出現，無人能預計，在釐清法律議題後，讓控方審視其檢控基礎及舉證責任，對控辯雙方都有利，亦可善用法庭世界，因此批准控方押後申請。

案件編號：KCS 38409-38411/2021