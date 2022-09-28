女事主稱遭手肘按壓乳頭打圈　男監督主任涉非禮下屬提堂

1名六旬食衞局(現改稱醫務衞生局)男監督主任涉嫌今年初，在金鐘政總會議廳非禮一名女下屬，因而被警方拘捕。事隔3個多月，該監督主任被控1項非禮罪，他不認罪，案件今天(28日)在東區裁判法院開審。控方傳召女事主作供，她稱自己、被告及逾40名同事在會議廳內，等待時任食物及衞生局局長陳肇始訓示，當時被告站在她左邊，突然感覺到被告手肘按壓她的左乳頭，再從上而下轉了一個圈。女事主指當時感到害怕、憤怒和不適，亦不解「點解係政府總部咁大嘅地方、咁莊嚴嘅地方，有咁多警察喺度，自己會被人非禮呢？」案件下午續審。

62歲被告吳景華，報稱任職食物及衞生局監督主任。他被控於2022年1月4日，在添美道2號政府總部地下會議廳猥褻侵犯女子X。X供稱，她案發時在食物及衞生局任職合規主任，被告是她的上級，她的工作職責為巡邏檢疫酒店，她本人亦是一位退休註冊護士。案發當日早上10許，她在政府總部地下會議廳等待時任局長陳肇始訓示，當時亦有逾40名同事一起在場等待。X指她因工作才認識被告，兩人交流不頻繁，僅限於公事，過去亦沒有任何身體接觸。

X指，案發時她站在第2排，而被告站在她左邊，兩人相距少於60厘米，被告右手手肘按壓她的左乳頭，再從上而下轉了一個圈，為時約5秒，她立即用手甩開被告，及走到前排。X指當時感到「好驚、唔識講野」、非常憤怒和不舒服，但因為陳局長隨即到場，她沒有機會即時投訴，她翌日(1月5日)才告知她和被告的上級，及於同日下午報警。X又解釋，她案發時須趕往工作，當時亦不想面對，又指當時不解為何在政總這個莊嚴的地方，當時亦有很多警察在場，被告卻侵犯她。不過X同意，她當時眼望前方，只是感覺到被告侵犯她。

案件編號：ESCC598/2022