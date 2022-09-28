涉新清水灣道衝紅燈　記協主席陳朗昇明裁決

香港記者協會主席陳朗昇去年7月凌晨時分駕駛私家車，涉嫌在新清水灣道衝紅燈，事後被票控1項「沒有遵照交通燈的指示」罪。他否認控罪，今日（28日）在九龍城裁判法院受審。他作供自辯時稱，涉案路口的停車線不明顯不清晰，且交通燈亦與其他燈柱重疊，加上夜晚燈光昏暗，故他難以看到停車白線，致錯認較前方的黃格邊線為停車白線，並無意圖衝燈。雙方已傳畢證人，裁判官將案件押後至明日（29日）裁決。

被告陳朗昇，現年40歲。他被控在2021年7月28日凌晨0時37分於新清水灣道（西北行）鄰近清水灣道，身為1輛私家車的司機，在道路上無合理辯解而違反交通燈在按照相關道路交通（交通管制）規例下發出紅色燈光時所表示的指示。陳今天在庭上表示明晚將會離開香港，赴英參與牛津大學的學人計劃。

控方今傳召了交通部警員作供，他案發前曾於現場視察有關的交通燈、攝錄機及行車線，確認交通燈運作正常及行車線清晰。雖然陳質疑事發路口的停車線並不清晰，但警員並不同意，並表示即使停車白線變得模糊，法例亦規定當紅燈亮起時，車輛不可越過交通燈，停車白線只屬輔助。陳及後作供指，他當晚駕車至涉案燈位約80米前，但不覺前方有停車線，交通燈燈柱亦與旁邊燈柱重疊。當他再駛前30至40米時，才看見黃格邊線，便以為該條是停車線而停車，當發現被攝錄機拍照時感到「大惑不解」，他向後望才發現後方有條白線。

案件編號：KCV 109/2021