屋苑不設電單車泊位　外賣員停工拒送外賣至啟德

疫情下叫外賣到戶的市民與日俱增，亦令外賣行業蓬勃發展，惟外賣員勞碌服務的同時，卻遭遇不公對待。外賣平台Foodpanda及Deliveroo有外賣員發起停工行動，杯葛九龍啟德沐寧街一帶5個屋苑的外賣服務，指該地區外賣需求大，但整個啟德區沒有電單車公共泊位，而沐寧街各屋苑管理處又拒絕電單車入內，外賣員被逼將電單車停泊於屋苑外而每月收到最多5張告票，罰款可接近2000港元，加上外賣平台近日取消讓車手報銷違泊的定額罰款，令車手精神壓力極大，決定發起行動促請外賣公司正視泊車問題。

根據聲明，一群foodpanda及Deliveroo外賣員車手已發起停工，拒絕所有來自沐寧街的訂單的送遞服務，包括龍譽、嘉匯、Oasis、啟德一號及天寰在內的5個屋苑。外賣員將一直停工，直到沐寧街各屋苑願意提供外賣員電單車泊位為止，同時促請外賣公司正視泊車問題，要求平台代為爭取於啟德設立足夠電單車公共泊車位、允許外賣員進入屋苑停車場泊車，並每月為車手報銷至少兩張違例泊車告票。