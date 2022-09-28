政府合約化驗師涉傷下屬　事主否認與被告是密友

政府合約化驗師被指因工作事情與下屬起衝突，出手打對方後腦，因而被控1項普通襲擊罪。被告否認控罪，案件今天(28日)在東區裁判法院開審。事主供稱遇襲後，他的精神狀態轉差，被告從未向他道歉，加上擔心被告會在工作上向他報復，故該段日子上班都感到誠惶誠恐。

控罪指41歲張伯琦於2021年9月21日，在港島薄扶林道2A號一樓渠務署污水處理服務科辦公室外走廊，襲擊男子曾梓威。任職渠務署行政助理的曾梓威供稱，案發當日早上近9時，被告以他在簽到簿上的紀錄有問題為由，要求他一同前往行動部去更改紀錄，途中被告突然說「都叫你寫好啲」，並從後打曾的後尾枕。曾形容「嗰吓其實好痛」。及後曾更改簽到簿紀錄時，向被告說「你講還講，唔好郁手」。

辯方盤問下，曾否認他和被告是密友，但他一向善待所有同事，包括被告在內。辯方繼而指出2人的聊天紀錄，指他們會用兄弟相稱，平日互相噓寒問暖，例如曾同被告分享育兒的苦與樂。不過曾堅稱2人只是普通朋友，並指案發後，他從一名同事口中得悉，被告承認有出手，知道其行為不正確，及表示會向曾道歉。但被告一直沒有道歉，其後曾他正式向上級投訴被告。

案件編號：ESCC 1100/2022