考評局10月推文憑試診斷回饋系統　可了解學生進度分析表現

文憑試一向「一試定生死」，莘莘學子為爭取大學的入場券，都會努力「操卷」。香港考試及評核局今日(28日)公布，將於下月起正式推出文憑試診斷回饋系統(DFS)，結合DSE6大科目，包括數學、經濟、物理、化學、生物，以及企業、會計與財務概論的歷屆試題庫，讓學生操卷後，獲得即時的回饋及表現分析；老師也可跟進學生學習進度，提升教學效率。

系統暫時涵蓋6個DSE科目，提供合共2,000條多項選擇題的試題。老師可選擇年份、內容領域、認知領域、及難度等不同方式，來組合試卷供學生操練。系統主要以過去DSE的數據為基礎，經電腦計算，為學生作出即時的成績分析，另有科目專家撰寫針對個別題目的回饋，以及估算學生在公開試的評級水平而制定報告。評級分為「A」至「D」4個級別，「A」級等同於公開試的5級，「B」級近似第4級，如此類推。老師可根據報告的評核結果，掌握學生的強弱，從而調整老師的教學策略，提升教學效率。

考評局評核科技及研究主管蕭偉樂表示，系統已於10月開放給學校申請，參與學校需向局方支付5萬港元費用，便可於2024年8月31日前使用系統。初期申請名額為30間學校，先到先得，會優先讓100多間過往有使用考評局其他試題庫的學校參與。他又強調，目前相關估算評級並不能完全視為公開試的實際評級，因為公開試的題型豐富，初步研究將短答的文字題型加入數據庫，期望未來可優化系統，涵蓋更多學科的評核。