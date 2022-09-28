與女友爭吵後打其子女　工人認虐童判12個月感化令

報稱工廠工人的男子於今年6月中，在上水住所內掌摑其女朋友的兒子和女兒的背部致留下傷痕，事件由家傭揭發並報警，男子於案發後第5天被捕。被告在本月14日承認2項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，今日(28日)早上於粉嶺裁判法院被判12個月感化令。署理主任裁判官黃士翔接納感化報告建議，就每項控罪判被告須接受12個月感化，同期執行。

32歲男被告代號W.C.F，控罪指他於2022年6月14日，在香港新界上水中心某室，身為超過16歲而對4歲男童X及2歲女童Y負有管養、看管或照顧責任的人，卻故意襲擊X及Y，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。辯方律師求情指，被告是建造業工人，中三學歷，今次事件是一時情緒激動所致，以錯誤方式對待兒童。被告仍愛他們，承諾不會再犯，冀法庭考慮判處感化令或社會服務令。

案情指，被告是X和Y母親的男朋友，他們一起住在上水住所。案發日晚上約9時，X和Y的母親因夜歸問題，與被告在電話爭執，期間X和Y不斷問被告媽媽何時回家。被告在通完電話後情緒變得激動，命令X和Y躺在床上，之後分別拍打他們的背部約5次。次日被告與女友的家傭發現X受傷，於是報案。及後X及Y被送院， 經檢查後發現X的背部有傷痕及臀部有瘀傷，Y則背部有傷。被告於6月19日被警方拘捕，他在警誡下承認一時衝動而襲擊X及Y。

案件編號：FLCC 1206/2022