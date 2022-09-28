高級督察涉警總偷鮑魚案　官裁定罪名不成立

一名高級督察涉嫌前年在警察總部內偷竊兩罐屬於警方的即食鮑魚，因而被控一項盜竊罪。他否認控罪，經審訊後，裁判官溫紹明今午(28日)在東區法院裁定被告罪名不成立。

30歲被告黃敬修、案發時駐警察公共關係部社交媒體傳訊組，他被控於或大約於2020年10月8日，在灣仔軍器廠街香港警察總部警政大樓11樓偷竊2罐即食鮑魚，而上述物品為香港警務處的財產，被告案發時駐社交媒體傳訊組。控方案情指，案發時警方公共關係部因為2019年警方專責反修例運動而部署的「踏浪者」行動，收到市民捐贈約50罐鮑魚，分派物資的警長蔡偉青將其中9罐鮑魚交給同事，讓對方放到分組辦公室內一個三層櫃裏；其後閉路電視拍攝到被告取走該9罐鮑魚中的其中兩罐。

溫官今午裁決時，指控方在案中傳召了3名證人，3人證供清晰直接，在辯方盤問下亦沒有動搖，3人均屬誠實可靠。被告在審訊中沒有出庭作供，亦沒有傳召證人，惟辯方倚賴被告的3次警誡錄影會面內容，即被告解釋他只是重新分配捐贈物資。溫官指，雖然被告的行為非常可疑，不單止在辦公時間以外進入同事辦公室，又觸碰辦公室內的閉路電視鏡頭，但失竊鮑魚事後出現在女督察黃凱儀的工作桌上，女督察在庭上稱記得有收過罐頭鮑魚，但卻不記得是否有人親手交給她，工作桌上的鮑魚亦可能曾被人取走。溫官認為未能排除被告案發時只是重新分配鮑魚的可能性，基於疑點利益歸於被告，故裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESCC2757/2021