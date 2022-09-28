港府指入境確診風險高3倍　梁栢賢：非重要監察指標

社會近期「復常」呼聲甚高，機場入境檢疫終已放寬至「0+3」。醫務衞生局局長盧寵茂曾表示，目前難有復常路線圖，又認為抵港旅客確診比率，較本港社區檢測確診率高出3倍，故本港暫時不太合適推行「0+0」。醫管局前行政總裁梁栢賢今日(28日)在社交平台上不點名反駁，強調「入境人士確診數字並非重要監察指標」，最重要是分析輸入個案的臨床情況，相信無症狀或輕症佔大部分，對醫療負擔影響有限，故應盡早鬆綁至「0+0」。

盧寵茂早前在電視節目上表示，難再列出縮短至「0+0」的條件及時間表，不再放寬的原因是數據顯示不合適，例如目前社區檢測確診比率大約為1%，但外地來港的旅客則是3%，即3倍的風險。梁栢賢不點名地引用上述數據，表示，可以理解政府循序漸進放寬入境檢疫，不過他認為抵港人士確診數目，並非推出「0+0」的重要監察指標。

他解釋，香港混合群體免疫屏障已趨鞏固，本地確診數字會逐漸下降，而輸入過案比率自然會上升。他稱最重要是分析輸入個案的臨床情況，相信大部分人是無症狀或輕症，相反需要入院治療、重症及死亡個案人數極少，對醫療負擔影響有限。他建議當局詳細分析入境確診者的臨床數據，若無加重醫療系統負擔，病毒亦沒有危害變種，善用疫苗通行證，就應盡早實行「0+0」。