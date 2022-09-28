促訂人口政策鼓勵生育　邱達根：兩孩家庭優先分配公屋

府近年銳意發展創科，但人才難求。科技創新界議員邱達根今日（28日）就施政報告發表科創政策建議書，並提出過百項建議，包括舉行大型科創展覽、制訂全面的人口政策，以及向海外和內地人才提供政策配套，吸引人才來港。他更強調要鼓勵港人生育，建議向育有兩名或以上孩子的家庭，優先分配公屋。

邱達根建議政府，在短期內重新舉辦大型國際創科博覽或嘉年華，邀請全球高科技行業的專家、領導人及初創公司創辦人等擔任嘉賓和講者，以此重塑香港創科品牌。他又認為，在「0+3」檢疫安排下進行大型國際創科博覽，對海外人士來港參與活動的吸引力不大，相信在「0+0」檢疫安排下舉行會更好，期望能盡快舉辦，指一旦失去辦科創的展覽機會，未來要重新搶回並不容易。

本港人才流失問題嚴重，邱達根冀港府能有清晰的人口政策，鼓勵本地生育。他建議向生育兩名或以上孩子的家庭，優先分配居屋或公屋，並訂立有薪親職假期；邱又批評，現時「科技入境人才計劃」申請手續繁複、審批需時長，迄今只有數百人成功申請，政策對外地人才不友善，反觀其他地區如新加坡和內地則為外來人才提供全面配套。他倡議，港府為海外人才提供稅務優惠、住屋及子女教育等配套，吸引高端人才來港發展。