政Whats噏：邊個「扮代表」？　黃傑龍：總之唔係我

就入境檢疫措施放寬至「0+3」會影響飲食業生意嘅言論，立法會飲食界議員張宇人尋日(27日)批評有人「扮飲食業界代表」。由於張並無點名話邊個係「扮代表」，隨即惹嚟唔少猜測。連日來都有就防疫政策而發表意見嘅稻苗學會榮譽會長黃傑龍，好快就喺社交專頁貼文「澄清」，話自己唔係張嘅抨擊對象，事關張真係對佢不滿的話，唔會透過社交平台間接指斥，而係直接「兜口兜面」咁鬧佢喎。

黃傑龍今日(28日)喺社交平台貼文，形容張宇人係「長輩」，認為張嘅指斥「幾肯定佢唔係鬧我」，而即使畀長輩鬧都好平常，仲話希望對方講得啱，最好生意冇影響，又話「如果畀佢鬧吓就有生意，我日日畀佢鬧都冇所謂。」跟住佢就意有所指咁話，鬧人解決唔到問題，不但鬧政府唔得，就算叱罵鬧政府嘅人都唔得。

佢又解釋，話自己作為商人，近日提出咁多意見目的都係想協助政府制定政策，冀身處商業前線可以向政府畀多啲資料，通盤考慮政策制訂對不同業界有乜嘢潛在嘅影響。譬如非常複雜嘅防疫措施，到底可否喺街度除口罩食魚蛋河？佢到依家都唔知答案咁話。