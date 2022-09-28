破壞警總閉路電視等物　地盤工認刑毀囚2個月

一名地盤工人於2019年反修例示威期間，在灣仔警察總部外用噴漆塗鴉警總的閉路電視、警徽及警察牌匾。他早前承認刑事毀壞罪，今天（28日）在東區裁判法院被判入獄2個月。裁判官溫紹明指，被告破壞具象徵性的警徽等物品，事發時聚集人數聚多，被告行為容易激起他人倣效，案情嚴重，判監是難以避免。但考慮到控方在案發後近3年始落案起訴，明顯屬延誤，故給予額外刑期扣減。

26歲被告梁建韜的代表大律師今天求情時指，被告是受社會氣氛影響犯案，現已感後悔，明白需承受後果，又透露案發後被告及家人的個人資料被「起底」。大律師續指，被告在2019年8月被捕，直至今年5月律政司才正式起訴，認為檢控有延誤，希望法庭以緩刑方式處理。不過，法庭最終並未採納辯方建議。

案情指，2019年6月26日晚上，有人在灣仔警察總部外示威，及至翌日凌晨時分，被告用噴漆塗鴉警總外牆的1組閉路電視鏡頭、鐵閘上的2個警徽及1個警察牌匾，被告其後在修頓球場外被截查。警方隨後展開調查，翻查閉路電視後，揭發被告涉案，同年8月29日將他拘捕，警誡下他保持緘默。

案件編號：ESCC 858/2022