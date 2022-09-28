運輸署設自動交通執法系統　助中環觀塘路段識別違例泊車

運輸署今日(28日)表示，署方正與警方合作在中環皇后大道中及觀塘開源道的兩個路段，測試自動交通執法系統，藉此加強對違例司機的阻嚇，以減少道路擠塞。系統測試工作預計在半年內完成，讓安裝在路邊的系統在技術上滿足執法方面的需要。運輸署會適時與警方檢討系統的成效，並探討自動交通執法的未來路向。另強調，系統會嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的要求，攝錄機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，沒有人面辨識功能，只能識別車牌。

發言人指，為保持道路暢順，現時中環雪廠街至畢打街的皇后大道中一帶，已實施一系列交通管理措施，包括全日「不准停車」限制區、部分時段或部分車輛的「不准停車」限制區、黃色方格路口和交通燈控制的黃條過路處。惟仍有車輛經常在上址違例停泊，導致皇后大道中出現交通樽頸並引致交通擠塞。另外，開源道近觀塘道迴旋處亦由於有車輛停泊在全日「不准停車」限制區，導致開源道擠塞甚至影響迴旋處、觀塘道及協和街的交通。

自動交通執法系統系統旨在辨識及記錄常見於路旁的交通違例事項，例如車輛在設有不准停車限制的路段違例停車，或上落客貨等會引致交通擠塞的違例行為。系統包括在相關路段合適燈柱上安裝監察交通情況的閉路電視攝錄機和相關的設備，透過視訊分析、人工智能及自動車牌識別技術實時分析車輛動態、識別交通違例情況及記錄有關的路邊交通違法行為和違例車輛的車牌號碼。在測試期間，系統採集的視訊和數據將用於系統的學習及測試，以優化系統的設置及評估系統的功效。