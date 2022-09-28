海洋公園植銀杏　誌離世大熊貓安安　遺體將保存作生物樣本

全球在人類照顧下最長壽的雄性大熊貓安安於今年7月離世，海洋公園今日（28日）舉辦紀念大熊貓安安植樹儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致詞時表示，1999年被送贈來港的安安，陪伴香港23載，成為香港大家庭的一分子，為市民及訪港旅客帶來許多歡樂及難忘時刻。

楊潤雄續指，安安在海洋公園專業和悉心的照料下，得以頤養天年，令牠多年以來更肩負起宣揚國家自然生態和保育文化的重要角色，故今日栽種銀杏樹，以生命延續生命，供市民懷念大熊貓安安。

至於安安的遺體處理方法，海洋公園表示，公園及港府經中國大熊貓保護研究中心同意之後，決定保存安安的部分遺體作生物樣本，以供組織病理學及日後研究之用，牠的皮毛會由公園保存，骨架將會送到香港城市大學作為獸醫科學、教育及科研用途，餘下身體部分則已經進行火化。大熊貓安安於7月因健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量及活動量大減，身子亦已變得虛弱；海洋公園基於人道立場，於是決定7月21日將牠安樂死，終年35歲，等同於人類105歲高齡。