油尖旺屯門等4區多處屋苑污水帶疫　政府派21萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，油尖旺區、南區、九龍城區及屯門區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(28日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括油尖旺區的君頤峰、帝庭園、大利樓、利奧坊．凱岸、利奧坊．曉岸、利奧坊．曦岸、傲寓、奧城．西岸、永發大樓、福祥樓、福群樓及興旺大廈；南區的馬坑邨、石排灣邨、醇廬、GoodCheerVilla、黃麻角道6至8號、赤柱灘道6號、龍欣苑、龍德苑、漁光邨及崇文街與西安街附近一帶住宅；九龍城區的馬頭圍邨、傲雲峰、欣榮花園、帝庭豪園及宋皇臺道與馬頭涌道附近一帶住宅；屯門區的和平新村、鍾屋村、屯門市廣場、屯門時代廣場、新都大廈、華都花園及錦華花園。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。