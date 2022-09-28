教育局：本學年公營小學減14班小一　中學減22班中一

本港近年除受疫情影響之外，政治及社會的動盪不穩，不少港人家庭紛紛選擇移民或移居外地。教育局今日(28日)表示，局方在本月中核實本港學校的實際在學人數後，已於今日發信通知有關學校，須調整2022/23學年班級結構及教職員編制。經點算在學學生人數後，相對於本年4月及5月批核的2022/23學年總班數，公營小學一共減少14班小一；而公營中學一共減少22班中一。

發言人指，為確定公營學校於2022/23學年核准開辦的班級數目，用以確定各學校的教職員編制及撥款額，教育局本月15日透過電子系統及到個別學校實地點算，收集學生資料及核實實際在學人數。考慮到跨境學生因新冠疫情緣故暫時未能到港上課，在本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與學校的遙距學習，亦會點算為在學學生。

局方又指，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇，以及移入或移出本港的學童人口等。因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2022/23學年完結；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多3個學年。另當局會持續與學界共高，務求採取多管齊下的措施穩定教學環境，同時鼓勵業界及早作出規劃，以應對學生人口下降的影響。