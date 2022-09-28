醫管局聯同大學發現　中醫可改善新冠後遺　但健康達標率低

新冠肺炎疫情持續近3年，不少確診患者康復後出現後遺症。醫管局今日(28日)聯同3間本地大學及7間中醫診所暨教研中心發表「新冠中醫復康診療臨床研究」。結果顯示，發現有95%人染疫後肺功能普遍較同齡人士低、6分鐘步行測試未達同齡健康人士的標準水平，但經中醫治療3個月後僅新增10%人，即15人達標；治療6個月後達標比例也只有15%，即150人中有127人未達標。

團隊於2020年9月在2021年12月期間，在約1,300名於「中醫門診特別診療服務」接受治療的新冠康復者中，招募150人成為研究對象。他們確診時均出現多種病徵，最常見是發燒、疲倦及乾咳。研究數據顯示，治療前原已有8%患者為健康體質的「平和質」，經6個月治療後增至16%，即餘下的84%人仍未達「平和質」；被評為肺脾兩虛及氣陰兩虛的患者，經過6個月治療後總人數減少約一成。

香港浸會大學協理副校長(中醫藥發展)卞兆祥稱，患者在接受中醫治療後，多種臨床徵狀均有改善，其中分別有35.7%、28.6%、36.5%的患者咳嗽、氣喘和乏力等後遺病徵分別「斷尾」。他說，研究對象在6個月治療後，整體肺功能有改善、肺阻塞風險減少；強調6分鐘步行測試水平是否達標「只係其中一個(康復)指標，整體臨床症狀和體質改善嚟講係好好」。醫管局指，有關研究屬回顧性研究，結果已在國際學術期刊《Chinese Medicine》發表，當局稱這是本港中醫業界首次進行的同類型研究。研究團隊認為，此研究有助在國際間展現中醫學對新冠復康治療的臨床療效和貢獻，有助將中醫邁向國際化和現代化。