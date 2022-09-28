於校園非禮女生罪成　港大內地博士生還押候判

香港大學1名來自內地的博士研究生，在校園內搭訕同校女生時，不顧女生多次婉拒交流，強行拉扯對方的手，又尾隨女生上扶手電梯，並從後摸對方臀部。他否認非禮及普通襲擊罪後受審，今天（28日）在東區裁判法院被判罪成。被告的求情信中稱，他被定罪後很可能被革除學席，過去努力付諸流水。案件現押後至10月12日判刑，被告須還押等候索取社會服務令報告，但裁判官強調案情先涉暴力，繼而非禮，嚴重程度適宜判囚。

被告關偉鵬（28歲、港大機械工程學博士研究生），被控於2022年1月26日，在香港大學百周年校園內非禮及襲擊女子X。控方案情指，當日X獨自在校園內散步時，被告先用普通話搭訕X，後來改用廣東話交流，並想邀請X上天台聊天。X 拒絕上天台及交換WhatsApp後，被告繼續糾纏，又突然捉X的手並拉向其心口。在X掙扎下，被告才鬆手。當X走上扶手電梯欲離開時，被告尾隨X身後，期間X感覺到被告用手觸摸她的臀部，及被告表示邀請她喝咖啡。

裁判官指出，閉路電視拍攝到捉手一刻，顯示X在極力反抗後，被告才放手。被告辯稱是想牽着X的手，但X早已明示不想與他有進一步交流，故其說法是企圖淡化事件。其後在扶手電梯上，X身後只得被告，故能夠摸X的臀部的人非被告莫屬。加上被告被捕後，招認他忍不住下用手觸碰X的臀部，最終裁定被告2罪成立。辯方求時指，被告自小成績優異，在內地攻讀本科及碩士後，獲取國家獎學金及來港讀博士。被告有學術成就，擁有23項專利，為光通訊領域作出很大貢獻。惟裁判官指出案情嚴重，適宜判囚。

案件編號：ESCC 650/2022