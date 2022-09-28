將軍澳水泥廠招標仍未展開　區議員促全天候監控運作

城市規劃委員會早前通過審議，批准在將軍澳137區興建混凝土廠，惟當區居民極度關注所帶來的環境衞生及交通問題，憂成「油塘翻版」。西貢區議會今日（28日）召開「監督將軍澳臨時混凝土配料廠工作小組」，要求交代招標時間表，並建議全天候監控，令部門在執法時「唔使好似狗仔隊去伏佢。」

區議員張展鵬要求交代招標結果及相關監控系統的落實，並希望廠方有24小時實時監控系統，令部門在執法時更加便利，亦有足夠數據去作出警告，令社會資源有效運用。另一區議員張美雄則查詢城規會批准興建混凝土廠的附帶條件，以及招標條款等。至於區議員方國珊要求標書加入廠方需負責道路清潔，以及提升相關工程車輛的車身清潔程度，她舉例「日本嘅質素好高，成架石屎車出嚟係乾淨，一塵不染」，她又關注重型車輛對居民行車帶來風險，並且會否設有假日停工安排。

發展局代表回應指，短期租約的招標文件仍未完成，當中涉及一些非標準條款，需取得更多法律資料，之後會再跟地政總署等部門商討，以決定條款是否合乎要求，料混凝土廠最快於2024年投入運作，2029年結束。發展局早前表示，計劃在標書將要求投標者，必須具備足夠營運混凝土廠的經驗，以及近年未曾被環保署拒絕水泥工程的指明工序牌照的申請或續牌，亦計劃在短期租約中，加入條款規定營運商須採取密封式的廠房設計，以及進行一系列的環境管理措施，以確保混凝土廠的運作符合有關環境污染控制條例的要求。