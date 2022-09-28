六旬翁紅磡站廁格暈倒失救亡　港鐵調查指廁內求助掣失靈

今年7月20日，一名66歲許姓男子被發現倒臥在港鐵紅磡站的傷殘廁所內，送院後證實不治。惟港鐵職員接獲死者家屬通知，4個多小時後才有清潔工發現事主在殘廁昏迷一事引起關注，更質疑職員處理及尋人程序。有區議員朱子洛今日(28日)表示死者家屬收到港鐵回覆，提及事件調查及改善措施，更承認涉事傷殘廁所內的求助掣出現故障。區議員質疑案件有否牽涉到疏忽及刑事，而死者當時有否按下求助掣亦成為一個巨大迷團。

港鐵表示，事發後已立即展開內部調查，從中重組事發經過，但由於當日在尋人過程中牽涉不少同事及外判承辦商人員，需花費相當時間核實各項細節。事發當日傍晚約6時，港鐵職員收到來電，希望職員協助尋找失聯的男事主，車站職員隨即與清潔管工溝通，着其檢查洗手間，並在大堂搜尋及作出車站尋人廣播，以及向其他鐵路線的當值職員發出通知，要求他們多加留意，然而並沒有發現男事主。及至晚上再次進行例行清潔時，發現女洗手間旁邊的無障礙洗手間鎖上及無人回應，遂告知上級要求開鎖，其後發現有人倒臥在內，並報告車站。

調查就搜尋過程、相關的洗手間清潔及管理、與家人的溝通等方面進行檢討。港鐵指當日的處理、跟進以及溝通方面確有不足之處，並為此感到抱歉。港鐵已按內部調查，於8月中向家屬交代，並就未能及早協助尋回死者致歉，如有需要定必會配合後續的跟進。朱子洛又指，現時警方調查仍在進行中，他仍然協助家屬提供法律支援中，死因庭的排期未定。

此外，港鐵又指在事件發生後已立即作出一系列跟進及改善工作，當中包括檢視及提升尋人求助時的處理及跟進安排；持續提升職員在處理相關求助時與求助者的溝通；確保清潔承辦商按照公司的工作指引指示員工處理和執行工作等。港鐵亦於事發後3個月內，為全線超過90個無障礙洗手間安裝行動感應器，及至本月中已在64個無障礙洗手間完成安裝供使用，強調必定會嚴肅跟進和落實相應改善措施。