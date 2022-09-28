相信遊客未來仍會來港　港府說稍後考慮放寬黃碼限制

港府相信遊客於防疫措施鬆綁後會來港旅遊，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(28日)出席海洋公園活動後表示，在「0+3」檢疫安排下，外地來港人數增加，正檢視「0+3」防疫措施對旅遊業的影響，相信經濟及旅遊業會慢慢復甦，但至於會否取消抵港人士「黃碼」限制，他說政府會隨疫情回穩再考慮是否進一步放寬。他又說，旅遊發展局正探討如何推廣來港旅遊的工作，但需要因應實際情況逐步推展，有信心當進一步放寬防疫措施時，外地遊客仍會被吸引來港旅遊。

海洋公園董事局主席龐建貽則表示，現時疫苗通行證持「黃碼」的旅客未能進入園區，期望政府逐步放寬防疫措施，但訪客暫時仍以本港居民居多，並強調公園去年得到立法會撥款，目前財政穩健。

公園的「零售飲食娛樂商業區」計劃流標，龐建貽指出，投標期為今年2月至7月，期間出現第五波疫情，本港經濟、疫情均嚴峻，衝擊零售、飲食業，稱原本有7至8個營運商有意入標，但最終無投資者入標，導致計劃流標，現時聚焦於山上歷險園設施的投標，期望能提供新景點予訪客。公園正與港府商討調整計劃，考慮新策略及穩定公園財政的方案。