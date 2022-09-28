醫管局放寬探病安排　高風險病人每周可獲探訪兩次

本港新冠疫情逐步緩和，政府先前宣布放寬入境檢疫。醫管局今日(28日)表示，26間公立醫院的部分非急症病房及部門會由本周五(30日)起調整探訪安排。當局表示，感染風險較低的病人，包括60歲以下、或60歲或以上已打至少2針的病人，或曾經確診，且打1針病人，每天可獲安排1次1小時探訪；至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未打2針的病人，每周可獲安排2次各1小時探訪。

當局表示，感染風險較低的病人，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探病，探訪期間可以換人，上限為3位已登記的訪客；而感染風險較高的病人，因應病房情況，同時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探訪。

實行最新探訪安排的整間非急症醫院，包括舂磡角慈氏護養院、東華東院、黃竹坑醫院、葛量洪醫院、麥理浩復康院、大口環根德公爵夫人兒童醫院、東華三院馮堯敬醫院、東華醫院、香港佛教醫院、聖母醫院、東華三院黃大仙醫院、靈實醫院、白普理寧養中心、沙田慈氏護養院，以及小欖醫院。而其他非急症醫院，新安排只適用於部分病房或部門。

探訪人士要求方面，所有人士須在探訪前提供48小時內的核酸檢測無染疫結果證明，同時必須符合疫苗通行證的要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗，或屬於政府紀錄上的新冠康復人士等，並持有相關打針或康復紀錄。另外，訪客在前往醫院前須透過醫管局網頁，或流動應用程式「HA Go」，填寫探訪資料及閱讀探訪須知，完成後系統會發出二維碼予訪客，訪客須出示此二維碼予病房職員查閱。