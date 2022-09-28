海關青年計劃推4專題活動　加深中華歷史文化認識

海關於2021年推出了「香港海關青年發展計劃」(Customs YES)，同時在計劃下成立了制服團隊「海關青年領袖團」，為12歲至24歲青少年提供多元化的活動和紀律訓練，協助他們發展多元潛能，培養正向思維。Customs YES於本月舉辦了「中華歷史文化系列」，透過活動加強會員們的國民教育，培養他們對中華歷史文化的興趣和認識。

「中華歷史文化系列」有4個專題活動，包括9月3日的香港故宮文化博物館導賞團；9月17日的「歷史•生態遊蹤」，參觀由3級歷史建築「羅家大屋」改建成的「香港沙頭角抗戰紀念館」；9月18日的「中區歷史文化遊」，參觀原名為「中央會所」的百載一級歷史建築「香港中華基督教青年會必列者士街會所」及「文武廟」；9月25日參觀香港文化博物館「敦煌—千載情緣的故事」展覽。

全部活動都收到超額的報名申請，參與活動的青少年均表示，活動讓他們加深了對中華歷史文化的認識，獲益良多。海關指，Customs YES將來會舉辦更多這方面的活動，並希望在疫情穩定後將歷史文化之旅擴展到大灣區及內地其他城市，讓他們開拓視野。