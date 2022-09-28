配對友師今截止報名　政府未透露招募數字　料10月配對

為擺脫跨代貧窮，協助「劏房」初中生向上游，政府早前推出「共創明Teen計劃」，並於9月8日接受報名，至今日(28日)截止。東網向勞工及福利局查詢學員招募人數等情況，政府新聞處回覆指正循3個途徑跟進學生的報名情況，整合其提名友師、舉辦活動等方面的資料，未有透露實際數字。

東網查詢學員招募人數，包括從教育局從學校招募，由非牟利機構協助尋找學員、自我推薦的人數，以及友師招募的進度及人數。政府指計劃推出以來反應熱烈，正循學校、地區營辦機構等招募途徑跟進學生的報名情況，同時亦正與不同企業及機構聯繫，跟進並整合其提名友師、舉辦活動等方面的資料。政府將在10月安排合資格學員和友師之間的配對，之後開展迎新活動。

勞福局局長孫玉菡日前被問及招募學員及友師的進度，並無透露具體情況，僅稱招募進度理想，又指政府可藉計劃取得經驗，日後再作檢討，考慮是否再增加學員名額。有關計劃的對象是弱勢社群家庭，尤其是住在「劏房」的中一至中三學生，名額2000個，為期一年。計劃包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。每名學員會獲配對一名義務友師，每人獲發放5000港元啟動資金，實踐個人發展規劃。完成計劃後，另會獲發5,000港元獎學金，並可自行決定用途。