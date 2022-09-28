壯陽產品含未標示受管制成分「他達拉非」　衞生署籲勿購買服用

各位男士「壯陽」時要小心！衞生署今日(28日)公布，一款名為「HE ABSOLUTE KING」的壯陽產品，樣本含有未標示的受管制成分，即「他達拉非」，不當使用可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。衞生署呼籲市民切勿購買或服用涉事產品，也正繼續調查事件。

署方表示，早前根據情報，透過社交媒體平台購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，有屬於《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥。「他達拉非」用於治療勃起功能障礙，必須按照醫生建議使用。其副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物，例如治療心絞痛的「硝酸甘油」，產生相互作用，令血壓降至危險水平。根據《條例》，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行的最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。

當局強烈呼籲市民，切勿購買或服用成分不明的產品。若有疑問或服用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民也可詳閱衞生署藥物辦公室「有關性功能障礙及壯陽產品的健康訊息」及「搜尋被發現摻雜西藥的壯陽產品」網頁的資料。