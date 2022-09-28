涉隱瞞利益兼洗黑錢逾1600萬　電訊公司前經理與母被控

廉政公署今日(28日)落案起訴一名電訊公司前經理及其母親，他們涉嫌隱瞞2人在一間供應商的利益，及處理犯罪得益共逾1,600萬港元，即由電訊公司支付予該供應商的貨款及服務費。2人明日(29日)將被帶往東區裁判法院應訊。

被告張倬敏(44歲)為電訊盈科有限公司附屬公司PCCW Services Limited前經理，被控一項欺詐罪名；李寶美(65歲)為張倬敏母親，亦為高雲長安有限公司獨資董事及股東，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。高雲長安獲張倬敏建議，於2016年1月起被列入電訊盈科及其附屬公司的認可供應商名冊，此後，張致使PCCW Solutions向高雲長安發出29張採購訂單，總值共逾3,000萬港元。高雲長安其後獲支約870萬港元及約99萬美元(折合約777萬港元)。

本案於2014年8月至2017年9月期間發生，其中一項控罪指，張倬敏涉嫌隱瞞或沒有向PCCW Services披露他及/或其家人於高雲長安的利益，意圖詐騙而誘使PCCW Services將高雲長安納入及保留在其認可貨物與服務供應商名冊內，以及向高雲長安發出購貨訂單。另一項控罪指，李寶美涉嫌知道或有合理理由相信上述約870萬港元及約99萬美元，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該等款項。