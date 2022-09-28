理大將優化多個學系課程　歷史課程成新焦點

香港理工大學今日(28日)公布，校方將於2023/2024學年進一步優化多個學系組合課程及彈性收生安排，亦繼續為收生計劃引進新元素，以豐富學生的學習體驗，培養其具備國際視野，成為能肩負社會責任的「明日領袖」。理大又強調，精通兩文三語、了解中國文化和歷史的年輕人是社會不可或缺的人才，故尤其重視中國歷史文化的教育，並計劃於下學年度將會開辦中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程。

理大的新歷史課程，主要透過文、史、哲以至宗教、藝術、科技等不同面向，讓學生對源遠流長的中國文化有更深了解。課程設計著重融會性、整合性和應用性，並加入實地考察和參觀活動等教學方法。課程將採用雙語(普通話及英語)教學，以提升學生的語文及會話能力。

理大人文學院所提供的語言學課程亦會改組，成為語言科學、翻譯學及言語治療（榮譽）文/理學士組合課程。新課程將加入語言數據分析及言語治療等新元素，讓學生充分掌握切合社會需要的專業知識；其中言語治療（榮譽）理學士課程更參考英國、美國、加拿大和澳洲等地，學生畢業後可擔任言語治療師，服務醫管局、學校和私人診所等機構。

另外，理大會計及金融學院亦將於推出首個數碼金融及投資學（榮譽）工商管理學士課程；而理大時裝及紡織學院亦會將服裝及紡織（榮譽）文學士組合課程，改名及重組為時裝（榮譽）文學士組合課程，以應對業界對人才的需求。