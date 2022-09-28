多65地點納強檢　將軍澳帝景灣上榜

再多65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於南區鴨脷洲邨及樂富橫頭磡邨重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至周五。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.鴨脷洲鴨脷洲邨利褔樓高座及低座

2.屯門富健花園9座

3.屯門富健花園8座

4.赤柱龍德苑至德閣

5.赤柱龍德苑承德閣

6.將軍澳帝景灣6座

7.將軍澳帝景灣8座

8.將軍澳帝景灣7座

9.何文田欣圖軒3座

10.何文田俊民苑文明閣

11.何文田俊民苑文蘭閣

12.何文田俊民苑文愛閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳彩明苑彩貴閣

2.觀塘安泰邨豐泰樓

3.粉嶺景盛苑俊景閣

4.沙田乙明邨明恩樓

5.將軍澳厚德邨德裕樓

6.將軍澳寶林邨寶仁樓

7.葵涌祖堯邨啟恆樓

8.上水彩蒲苑彩晶閣

9.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

10.將軍澳叠翠軒2座

11.牛頭角彩盈邨盈安樓

12.藍田興田邨恩田樓

13.石硤尾白田邨麗田樓

14.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

15.長沙灣凱樂苑凱莎閣

16.屯門大興邨興昌樓

17.沙田駿景園9座

18.葵涌石蔭東邨蔭恆樓

19.新蒲崗采頤花園7座

20.九龍灣彩興苑彩蕎閣

21.油塘油麗邨逸麗樓

22.柴灣富景花園10座

23.紅磡家維邨家安樓

24.九龍灣啟業邨啟樂樓

25.屯門景新臺1座

26.天水圍天瑞一邨瑞國樓

27.北角栢景臺1座

28.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

29.天水圍天恒邨恒貴樓

30.香港仔香港仔中心海瑚閣

31.沙田愉田苑愉逸閣

32.藍田滙景花園14座

33.葵涌葵涌邨春葵樓

34.荃灣灣景花園2座

35.將軍澳天晉星鑽海

36.元朗朗屏邨繡屏樓

37.將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

38.大埔廣福邨廣惠樓

39.東涌海堤灣畔1座

40.大埔頌雅苑頌善閣

41.屯門田景路33號兆隆苑

42.油塘油美苑瀅美閣

43.何文田俊民苑文斌閣

44.慈雲山慈康邨康潤樓

45.青衣藍澄灣1座

46.葵涌石籬二邨石榮樓

47.大圍美林邨美槐樓

48.橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

49.沙田田園閣2座

50.長沙灣麗翠苑麗棋閣

51.大圍海福花園福熹閣

52.旺角新填地街595號MOD 595

53.東涌富東邨東埔樓