樂善堂推港島西「樂屋」　接近100人受惠　10月接受申請

九龍建業與九龍樂善堂為響應政府推行過渡性房屋項目計劃，將位於港島西區的住宅物業在房屋局資助下翻新後，會以兩年期的象徵式租金租予社福機構樂善堂，成為其社會房屋計劃「樂屋」港島西區項目，並於今日(28日)完成簽約儀式，為有需要的家庭雪中送炭。

此計劃的第一階段，會推出20個實用面積約255至783平方呎的單位，可供3人或以上的家庭居住，接近100人受惠。項目大約在10月接受申請，明年1月開始入伙。此外，九建集團更承諾未來會提供不少於100個住宅單位，每年市值租金約過千萬港元，旨在繼續支持政府的過渡性房屋政策。

樂善堂於2017年，在過渡性房屋推動初期，曾與愛心地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡性房屋。及後獲得房屋局於資源及技術上的支援。翻新閒置住宅單位作過渡性房屋的模式，其優點是速度快、成本低，因單位內已有基本間隔、水、電等設施，只需作簡單維修，一般2至3個月便能夠完成勘察、招標、裝修、維修、招募住戶、評審、租務等工作，讓基層家庭搬進安樂窩。