類風濕關節炎中年人高危　入侵肺部恐致命

大多數人以為風濕病是「老人病」，但據調查顯示，本港估計有約3萬人患有各類風濕病症，其中4成以上屬類風濕性關節炎，當中以30至50歲患者最為常見。而女性的患病率較男性高出2至3倍，如果曾有家族病史或吸煙習慣，患病風險將更高。有關注團體提醒大眾不應掉以輕心，要加强對風濕病的關注和了解。

香港大學名譽臨床助理教授楊韻妍表示，類風濕性關節炎是自身免疫系統疾病，因關節滑膜持續發炎導致滑膜增生，引起疼痛腫脹，影響患者日常活動。其中有1至2成患者會引起併發症徵狀，如出現肺纖維化（RA-ILD），即肺部間質發炎，使纖維異常增生，令肺功能下降。研究發現，逾7成患者需住院治療，發病頭5年的平均總醫療費用可高達133萬元，且隨着肺功能持續下降，患者的生存率中位數最多只有8.2年。

72歲的姚伯5年前確診類風濕性關節炎併發肺纖維化，其病發初期每朝起床都有「晨僵」的情況，試過因關節痛楚而立即求醫；現時「行幾步路就要抖抖氣」，外出佩戴口罩，呼吸就更加困難。風濕病基金會行政主任梁欣嵐指，此病症狀包括手腕、掌指關節等發炎，部分患者早上起床後，關節會持續僵硬、眼乾疲倦。惟不少人都輕視病情，以爲只會影響關節，忽略併發症的風險，梁建議患者多做物理治療運動，紓緩痛楚。