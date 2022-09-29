基督教勵行會呼籲捐出消費券　助弱勢社群

第二階段第二期消費券10月1日派發，3,000港元的消費券，對衣食無憂的家庭而言只是額外津貼，但對基層家庭而言恍如瑰寶，可解決生活燃眉之急。基督教勵行會邀請市民慷慨解囊，以現金捐款形式或用消費券購買超市禮券、白米，轉贈弱勢社群。凡於10月捐贈達指定金額，可獲贈禮品。

在疫情影響下，過去兩年無數基層家庭收入驟減，生活捉襟見肘。施比受更有福，基督教勵行會舉辦消費券轉贈活動，籌得之善款及物資，將用於支援不同服務使用者，包括低收入家庭、劏房戶、基層兒童等，為基層家庭帶來溫飽，為兒童帶來希望。

阿希為該會旺角服務中心的服務使用者，今年於文憑試考獲佳績，入讀香港科技大學。來自單親家庭的他，與媽媽及弟弟住在劏房，讀大學是他的夢想，透過知識讓家人過舒適生活。在準備考試期間，該會為阿希提供寧靜的空間溫習，亦有義務英文導師從旁輔導。考試結束後，該會聘請阿希做兼職導師，輔導課餘託管服務的學童。阿希的故事激勵了很多基層兒童，令他們相信知識可以改變命運，他邀請善心市民捐款，為基層家庭帶來曙光。