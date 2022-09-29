人幣雖跌　糧油貨品減價有排等

人民幣大幅貶值，每百港元兌人民幣的價格迅速由83元貶至昨日的92元左右，若與今年2月的兌換價1元人民幣兌1.24港元相比，更貶近15%。有經濟學者相信，若人民幣價格持續走貶，本港市面的糧油等民生食品及用品價格有下調空間，但或需數月時間才能反映。有食品入口商則表示，暫時未見內地進口的糧油價格下跌，更擔心內地疫情惡化，會抵銷人民幣貶值帶來的價格下調。

據前日（27日）漁護署及蔬菜統營處各批發市場的內地供港蔬菜批發價格資料，菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤5.8及4港元，較上月同日（8月27日）的每斤8.6及7.1港元，便宜2.8元及3.1元，白菜批發價按月跌幅更達44%。新界本地農協會主席黃七娣表示，近期內地供港蔬菜價格已大幅回跌，於一般街市的菜心售價由每公斤20元跌至11元，而白菜的售價由每公斤17至18元，降至約10元。

糧油方面，食品入口商通泰行東主李豐年指暫未見價格下跌，入口商一般會儲存至少一至兩個月的罐頭等貨品，即使人民幣跌至新低，貨品價格未必即時顯現，需要數個月後才反映，而部分貨品以美元結算，例如米、罐頭等，相信該些貨品跌價機會不高，而鮮活食品的變動會較快。

李豐年續指，若人民幣貶值只屬短期現象，同一時間，內地或因疫情而間歇封城、停廠，反而會影響部分供應，屆時便會抵銷人民幣貶值的效益，相信實際柴米油鹽的售價難以下調，「唔升已經好好」。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，人民幣匯價下跌令港元相對有優勢，入口內地貨品時能花較以往少港元，成本降低下，本港的物價有望慢慢下調，但他說，由於兩地未通關，港人難以北上深圳購物盡享匯率差距的「優惠」，而通脹亦受租金支出等影響下未必大跌。