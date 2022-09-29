東方日報A1：港股大冧　經濟陸沉

美國連環加息掀動全球金融市場大動盪，多國貨幣相繼貶值，昨日亞太交易時段，人民幣兌美元更跌破7.26關，離岸人民幣（CNH）一度低見7.2656，較周二跌逾800點子，創歷史新低；在岸人民幣（CNY）則報7.2485，跌逾700點子，創2008年環球金融海嘯以來新低。人民幣暴跌後，每百港元可兌92.4元人民幣，區內股、匯、債均遭衝擊。港股亦在逾10年低位處再插水，收市跌609點或3.41%，恒生指數收報17,250點，創近11年低位。金融市場的完美風暴，令港府疫後復甦的如意算盤也打不響，經濟隨時陸沉！本港議員及學者紛紛看淡今年第四季經濟表現，投資界估計港股或下試16,500點。

美匯指數昨高見114.77，中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1107，較上日下調385點子。離岸人民幣兌美元昨跌穿7.26，低見7.2656，創歷史新低。在岸人民幣則報7.2485，創2008年以來新低，每百港元兌92.4元人民幣。到下午傳出內地召開全國外匯市場自律機制電視會議，要求有關部門要加強監督管理和監測，遏制外匯市場投機炒作。消息一出，人民幣匯價收復部分失地，在岸價報7.2385，即每百港元兌92.08，按日跌0.75%。

不過，ATFX分析師表示，人民幣息口逐步與美元息口差距收窄，內地經濟要面對可能衰退的情況，更估計人民幣匯率有機會見7.3、7.5水平。人民幣弱，港股亦企不穩，內地A股與港股開市後便形勢不妙，午後更隨着人民幣匯率弱勢一步步向下探，恒生指數最低跌至17,184點。昨日港股跌勢凌厲，連近日受到港府「0+3」放寬入境檢疫政策刺激、被視為疫後復常受惠股的消費股也不能幸免。

恒生投資發表今年第四季市場展望，董事兼投資總監薛永輝表示，市場正面對「高息及低增長」的新常態，環球股市持續低迷，恒指亦處於尋底格局，於技術層面上，港股或有機會下試2011年低位，即約16,500點水平，並預期人民幣維持弱勢。

港府財金高官本寄望經濟在第四季復甦，又希望「0+3」入境措施有助刺激經濟，但若內地經濟面臨衰退，本港要走上復甦之路便更艱難。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，對本港第四季的經濟不感樂觀，即使港府已實施「0+3」政策，但旅客來港人數因防疫限制而不會大增，本地的防疫措施亦未有放寬，相信本港經濟定必負增長。

他續稱，港元與美元掛鈎，美元匯價近月升超過10%，港元價格亦相對較高，港元對多種貨幣升值不利本港出口，甚至直接影響對外貿易。若人民幣持續貶值，市民會傾向直接從內地平台購物，以享受兌換價差距帶來的商品優惠，而非於本地零售商戶消費，不利本地商戶。他促港府盡快鬆綁本地的防疫限制，例如食肆人數上限等，促進消費「內循環」，以及全面取消醫學監察要求，使旅客願意來港。另一方面，人民幣貶值，本港從內地進口食物及其他貨品，相信通脹的情況能夠更受控，「糧油食品一定會平咗」。

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