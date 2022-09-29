懲教學院辦中式步操課程　為制服團體引入步操打好基礎

懲教署於今年7月起全面採用中式步操，維持人員的嚴正紀律。同月，香港懲教學院亦開展「正步人生」計劃，為不同輔助部隊和青少年制服團體舉辦為期5天的中式步操課程，訓練他們成為中式步操「種子導師」，藉此推廣中式步操文化，為各制服團體未來引入中式步操打好基礎。計劃推行至今，已為5個輔助部隊和青少年制服團體開辦了中式步操導師課程。

「正步」是中式步操其中一種基本步法，「正步人生」計劃分為3個階段，首階段是香港懲教學院為不同輔助部隊和青少年制服團體，舉辦為期5天的「中式步操導師訓練課程」培訓「種子導師」；次階段是「種子導師」將中式步操教授隊中的青少年隊員；第3階段是「種子導師」將完成中式步操訓練的青少年隊員轉介香港懲教學院作延伸培訓，包括接受國安教育和生涯規劃發展等。

香港懲教學院已為5個輔助部隊和青少年制服團體，開辦了中式步操導師課程，包括民安處/民安隊、香港航空青年團、香港海事青年團、醫療輔助隊及香港航海學校，已有超過60名「種子導師」完成課程。以民安隊為例，剛於7月完成中式步操導師課程的33名隊員，已為超過600名隊員及義工提供中式步操訓練。