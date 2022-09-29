扮外訪真着草　許智峯棄保潛逃　藐視法庭罪成判囚3年半

牽涉4宗刑事案件、正流亡海外的前議員許智峯於去年10月，被律政司入稟高院指他於2020年底涉提供虛假資訊聲稱到丹麥外訪，令警方向其發還護照，但他棄保潛逃沒有依時到法庭應訊，涉嫌藐視法庭。高院原訟庭法官陳慶偉於今年6月裁定許智峯刑事藐視法庭罪成，今(29日)判處許須監禁3年6個月，許亦須向律政司支付懲罰性訟費。法官批評許精心策劃是次騙局，大大破壞了公眾對執行司法公義的信心。法官又認為許嘲諷刑事司法制度，行為相當於干犯了妨礙司法公正罪。

本案申請人是律政司司長，答辯人是許智峯，許於今早續缺席聆訊，亦沒有法律代表應訊。法官指只有少量案例與本案類同，而當中有一宗以虛假文件誤導法庭使其撤銷被告離境限制，最終被控妨礙司法公正罪被判監3年6個月的區域法院案件與本案類同。法官在考慮本案的嚴重性，涉及使用虛假文件、潛逃及破壞司法制度後，認為判處許監禁3年6個月屬合適，而且許毫無悔意，故沒有給予任何扣減。

律政司一方指控許智峯於2020年11月聲稱要到丹麥外訪，在法庭批准下獲警方發返護照讓他短暫離港。惟協助他離港外訪的丹麥政界人士Anders Storgaard於12月在社交媒體披露，許的「外訪」屬虛假，目的是讓他可獲發還護照離港。許其後亦於社交媒體宣布流亡海外。當時許面對的4宗案件有一宗區院案件已作排期，代表指許的行為正干擾了司法公義屬藐視法庭。

案件編號：HCMP 830/2021