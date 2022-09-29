大陸稱在台港問題敢於亮劍　不會坐視利益受損

中共中央宣傳部周四（29日）在北京市就新世代外交工作舉行新聞發布會，外交部副部長馬朝旭指出，中國大陸堅定捍衞國家利益和民族尊嚴，在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護國家主權、安全和發展利益。

中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，10年來堅定維護國家主權、安全和發展利益，在涉及中國核心利益和重大關切問題上，黨的對外工作堅決履職盡責。郭業洲續稱，中國積極參與國際和地區多邊政黨對話，努力以建立新型政黨關係推動構建新型國際關係，努力以夯實全球政黨夥伴關係網絡助力完善全球夥伴關係網絡。

馬朝旭在會上表示，在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑，鞏固國際社會一個中國共識；有力阻遏外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂及治的良好態勢；以事實真相戳穿涉疆謊言，挫敗「以疆制華」的政治圖謀；推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。馬朝旭強調，不會坐視國家利益受損，任何人不要指望中國吞下損害自身利益的苦果。