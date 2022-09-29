2男警及1男子涉訛稱國安處人員　被控串謀詐騙　准保押11.4訊

2名警員及1名退休人士涉嫌串謀詐騙，訛稱為香港警務處國家安全處人員及收到內地部門消息，向一名男子指稱他涉嫌詐騙及將被調查。事後3人分別被控串謀欺詐及假冒公職人員罪，案件今日(29日)在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。控方表示案件將轉介區域法院審理，裁判官把案押後至11月4日再訊，以待控方準備相關轉介文件。期間3名被告准以1000元保釋，不得離港及須每周到警署報到一次。

3名被告為李雪輝(58歲、退休人士)，及均報稱為公務員的鄧栩洋(30歲)和莊港偉(46歲)。3人被控於2022年3月27日至2022年4月1日期間，在香港一同串謀詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司與中科創新產業投資有限公司之間的交易，即3名被告向該張田同虛假地表示，他們是國安處人員、國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對該張田同的詐騙指稱，以及國安處所收到的消息如經發現屬實，會對該張田同展開調查。

李雪輝另被控於2022年4月1日，在中環麥當勞道7號至9號豪華閣某室假冒公職人員，即國安處人員。

案件編號：ESCC 1919/2022