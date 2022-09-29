去年致命意外錄23宗創5年高　申訴專員對調查職安健監管部門

本港早前發生多宗嚴重工業意外，包括秀茂坪安達臣道地盤天秤塌下造成3死6傷，引起多方關注。申訴專員趙慧賢今日(29日)公布展開主動調查，審研政府對建造業職業安全及健康的監管。公署會向勞工處、屋宇署和發展局展開主動調查。申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於下月底或之前以書面方式送達申訴專員公署。

勞工處的資料顯示，在2021年，建造業的致命工業意外數目和每千名工人意外率，均是各行業之冠。前者共錄得23宗，是近5年新高，以致命意外率計為0.218，是所有行業(即0.043)的5倍。其每千名工人意外率則為29.5，接近所有行業(即15.2)的兩倍。為提高職安健法例的罰則，勞工處已於2022年5月向立法會提交《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》。

趙慧賢表示，近年建造業工程項目，屢有致命工業意外發生，情況令人憂慮。生命無價，致命工業意外無疑是一宗也嫌多。雖然政府正着手修訂法例以提升罰則，但更為關鍵的是做好預防工作，避免意外發生。因此決定展開主動調查，審研政府對建造業職業安全及健康的監管，包括有關部門就建築地盤及小型裝修維修工程的巡查及執法；對註冊安全審核員及註冊安全主任的監管；意外事故的跟進；宣傳教育和承建商註冊、規管及競投工務工程事宜，以便有需要時向政府提出改善建議。