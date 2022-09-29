海關追查走私六合彩案　兩夫婦涉購買彩票被捕

香港海關於本月21日偵破一宗走私六合彩彩票案件，有組織罪案調查科財富調查課主動介入調查，並與香港賽馬會聯絡。經連日追查及翻看大批閉路電視片段，海關發現該批彩票俱由一名48歲本地女子，分別在荃灣兩間投注站購買，而其丈夫亦懷疑與案有關。關員於今晨(29日)展開行動，掩至二人寓所拘捕涉案夫婦，並檢獲大量銀行文件、船務文件、電話及約28萬元現金。

海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富指，被捕女子早前亦曾利用類似手法，在投注站以現金購買大量六合彩「電腦飛」，並提取大量彩票離開投注站，情況令人懷疑。海關現時已凍結被捕夫婦的銀行戶口內，逾100萬港元懷疑犯罪得益，將繼續調查二人財務背景及涉案資金來源，並追查走私活動是否由集團操縱，不排除有更多人被捕。

案發於本月21日，海關在本港西部水域截查一艘內河船時，搜獲約1000萬港元走私貨物，當中包括1萬6千張六合彩「電腦飛」，涉及投注額約33萬港元，為海關首次破獲有人走私六合彩彩票案件。據悉，該批彩票攪珠日期為本月22日，經核對後有約600張彩票中獎，獎金合共約7萬港元，海關正向律政司徵詢意見，決定下一步行動。