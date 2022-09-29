網上討論區發貼文稱炸解放軍營　27歲青年煽惑製造爆炸品罪成

被指有自戀型人格及妄想症的青年男生於2017年在高登討論區發文，標題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，警方展開調查後於2018年將他拘捕，及後控告他煽惑他人製造爆炸品罪。被告不認罪，事隔近5年後，案件於上星期三（21日）在區域法院開審，暫委法官鄭紀航今天（29日）裁定被告罪名成立。

27歲被告陳振銘、案發時報稱學生，他被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油。控方開案陳詞指，被告於網上高登討論區發布貼文，標題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，內容講述製作硝酸甘油的步驟。有人瀏覽高登討論區時，看見該貼文後報警。警方調查後，於2018年5月3日拘捕被告，被告在警誡錄影會面中，承認曾發布貼文，他指內容是從網上搜尋所得，稱當日心情不佳，而「轟炸解放軍軍營」是遊戲情節，惟他忘記遊戲名字。但被告突然改稱，其實他是程序員，打算開發1個遊戲，而貼文則是1則廣告，不過遊戲仍在準備中。

被告出庭作供時，自稱自學的歷史學家，專注於中國先秦哲學及思想，亦對中醫和預言有研究，在2015年4月破解了《連山易》和《歸藏易》，及後於2017年曾3度投稿給《香港中醫雜誌》但均受拒，令他覺得「無人認同，好痛心」，情緒一直無辦法排解，故開始在高登討論區發布一些敏感、政治不正確和譁眾取寵的貼文。他又稱案發時沉迷電腦遊戲，分不清現實和虛擬世界。被告指有看到其他人的留言，不認為有人受貼文煽動。被告重申只是宣泄不滿、尋求心理安慰，他沒有想到會影響他人，提到「解放軍」亦只是想引人注意。

案件編號：DCCC 584/2021