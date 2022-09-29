去年7月衝紅燈　記協主席陳朗昇罪成罰2000元

香港記者協會主席陳朗昇去年7月凌晨時分駕駛私家車，涉嫌在新清水灣道衝紅燈，事後被票控1項「沒有遵照交通燈的指示」罪。他否認控罪經審訊後，今日(29日)在九龍城裁判法院被裁定罪成，罰款2000港元。

被告陳朗昇，現年40歲。他被控在2021年7月28日凌晨0時37分於新清水灣道（西北行）鄰近清水灣道，身為1輛私家車的司機，在道路上無合理辯解而違反交通燈在按照相關道路交通(交通管制)規例下發出紅色燈光時所表示的指示。被告審訊自辯時稱，涉案路口的停車線不明顯不清晰，且交通燈亦與其他燈柱重疊，加上夜晚燈光昏暗，故他難以看到停車白線，致錯認較前方的黃格邊線為停車白線，並無意圖衝燈。

裁判官裁決時接納2名控方證人誠實可靠，而熟知交通規例乃是一名合理謹慎駕駛者的基本責任，並應知道停車線不會設置在交通燈後，且駕駛時對路面狀況格外留神亦是駕駛者應有的責任。即使接納被告因混淆停車線位置而非刻意衝燈，亦只是被告疏忽或觀察錯誤所致，被告不能此作為其合理辯解，因此裁定被告罪成。

案件編號：KCV 109/2021