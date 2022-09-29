馬會推個人護理復康計劃　助弱勢社群康復後擺脫「長新冠」

感染新冠肺炎後部分康復者仍有不少後遺症，即是「長新冠」。為協助患長新冠的弱勢社群全面康復，香港賽馬會今日(29日)宣布透過其慈善信託基金撥捐超過1億港元，與非政府組織推出「賽馬會長新冠復康計劃」，針對不同長新冠患者的復康需要，計劃旗下的3項服務已於9月分階段推出，分別是社區支援服務、院舍支援服務及自我管理支援服務。預計大約4萬人將直接受惠於此計劃，另外有3萬人將透過自我管理應用程式加速康復。

為期1年的先導計劃以弱勢社群為優先服務對象，參與社區支援服務的8個非政府組織，包括香港仔坊會、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港基督教女青年會等，將透過其分布在12區的指定服務單位，為1萬名合資格的長新冠患者，以個案管理模式，按患者個別的復康需要，制訂不多於12星期的個人護理計劃及訂立復康目標。

此外，安老院舍是第5波疫情的重災區，參與院舍支援服務的5個非政府組織包括香港聖公會福利協會、香港老年學會、基督教香港信義會社會服務部、東華三院及香港基督教服務處，將推出一個為期1年的先導計劃，為居住於院舍的長新冠患者提供為期12星期的跨界別復康護理。香港老年學會亦會協助提升院舍職員的護理技能，讓他們為病愈的院友提供更適切的照顧，計劃亦會為其他受疫情影響的院友提供情緒及營養等支援服務。而香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院推出自我管理應用程式，為長新冠患者提供建議。