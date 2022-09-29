「無創產前檢查之父」盧煜明獲「拉斯克獎」　75年來第5位得獎華人

被譽為「無創產前檢查之父」的中大醫學院副院長（研究）盧煜明今日（29日）獲頒有逾75年歷史的「拉斯克獎—臨床醫學研究」（Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award），以表揚其憑藉血漿DNA診斷技術，並研發了唐氏綜合症的無創檢測方法，開創以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」。盧煜明在美國越洋接受訪問時表示，期望透過自身獲獎作為成功例子，鼓勵更多本地年輕人投身科研，「可以話畀人知做科學家係有前途，證明香港土生土長嘅科學家喺香港做嘢都可以影響世界」。

盧煜明在美國越洋接受訪問指，八十年代在英國讀醫時，首次接觸當時仍屬於新技術的「核酸檢測」（PCR），「教授話呢個技術可以改變世界喎，我都想學下點樣改變世界」，遂嘗試將該技術應用於產前檢查，經多年努力終研發無創產檢，技術至今在全球多十個國家應用，本港亦有逾85%孕婦使用。對於獲獎，他表示，很榮幸與數名求學時期的偶像齊名，奪得「拉斯克獎」，對於下一步會否成為諾貝爾獎得獎者感平常心，作為科學家會專注做好研究，冀本地科學家聲名大噪，吸引年輕人投身科創行業。

「拉斯克獎」是全球最享負盛名的生物醫學研究獎之一，亦有「美國的諾貝爾獎」的美譽，此獎項成立75年多以來，盧煜明是第五名獲獎的華人。之前的華人得獎者分別是1962年獲獎的教授李卓皓、1972年的教授李敏求、1991年的「基因診斷之父」教授簡悅威及2011年的教授屠呦呦。其中，盧煜明是繼2015年諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦以外，唯一以中國為研究基地的「拉斯克獎」得獎者。至今有95位「拉斯克獎」得主獲頒諾貝爾獎，比例佔25% ，單是過去4年諾貝爾得獎者中就有7位科學家曾獲「拉斯克獎」。