4人涉2019年非法集結判社服令　律政司指過輕覆核刑期失敗

2019年聖誕節有示威者在九龍灣德福廣場內唱歌叫口號，又叫部分食肆落閘。警方到場拘捕多人，其中4人經審訊後，被裁定2項非法集結罪成，同判接受240小時社會服務令。律政司認為刑罰過輕，提出覆核刑期，高院上訴庭今(29日)開庭處理。庭上透露4人已完時全部社服令時數。3名法官雖然接納律政司一方陳詞，認為原審裁判官莫子聰判刑明顯過輕，原則上犯錯，但同時認為在此階段更改判罰並不合適，因此駁回覆核申請，維持原判，法庭會在6個月內，以書面方式詳細解釋理由。

4名答辯人是梁茵琳(20歲，學生)、林依汶(19歲，售貨員)、陳楚嵐(19歲，學生)及李銘軒(19歲，學生)。陳及李早前曾就定罪提上訴，但被高院原訟庭駁回。律政司代表今在庭上播放片段，顯示當日有示威者在商場游走，喊「食元氣，無骨氣」、「食美心，無良心」等口號，又着一些食肆落閘、「執X咗佢」。

律政司代表指，即使當日沒有出現暴力，本案案情仍屬嚴重，認為原審裁判官在評估答辯人是否有真誠悔意時出錯，判處非監禁刑罰屬原則性犯錯，希望上訴庭改判更生中心，或短期監禁。答辯方回應指，本案案情並不輕微，但考慮到答辯人不是領頭者，事件沒對他人造成實質身體傷害，因此判處社服令仍然是恰當，何況4人現在已經完成所有社服令時數，冀法庭不改判其他刑罰。

案件編號：CAAR14/2021