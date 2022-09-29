童樂居虐童案　1被告原定今判刑　因官再索報告押後

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊。早前先後有5名被告認罪，其中3人分別被判囚4個月至5個月8周，1人將於明天（30日）判刑，餘下1人今天（29日）在九龍城法院求情。辯方一度要求法庭替被告索閱社會服務令報告，不過裁判官認為案件相當嚴重，社會服務令並不適合，但決定為被告索取背景報告以作參考，把被告還押至10月14日判刑。

法庭今日處理的被告李佩貞（32歲），自去年8月開始在童樂居工作。案情指，去年12月12日晚，被告與代號「H」的2歲女童及另外2名幼童同在活動室時，H因為欲取被告手中的東西，遭被告打手作教訓。但當H還擊後，被告便掌摑H。及後H躺下及雙腿亂動，被告大力將H拉近自已，並不顧H正在哭泣下，連環掌摑H。

被告早前向警方錄取「無損權益證供」，但控方表示其口供並不能協助控方。辯方求情指被告大學畢業，並曾修讀幼兒教育文憑，有志從事幼兒教育。被告入職涉案院舍時，實質上只是擔任助理，會協助其他同事照顧嬰幼兒的餵奶及清潔工作，後獲指派照顧年紀稍長的幼童時，因她沒有經驗，且同事及上級在工作上教導她的事宜，與她所學有分別；又基於院舍人手短缺，卻又被要求快速完成工作，處理手法遂較粗疏。而被告在院舍工作得並不愉快，最後辭去工作。辯方指被告的行為非同類中最嚴重，而幼童亦沒有受到損害或留有任何心理問題，請求法庭輕判。

案件編號 : KCCC 649/2022