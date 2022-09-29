近90%照顧者生活高壓　飲食營養不足損身心

本港新冠肺炎疫情持續逾2年，各項防疫及社交距離措施等均令不少照顧者百上加斤。有機構今日(29日)公布調查結果，發現近90%受訪照顧者處於高壓狀態，日常飲食狀況更未如理想。有專家指出，未能進食足夠營養食物，可危害照顧者身心健康，患上抑鬱症風險大增。機構建議，有需要在營養攝取及精神健康方面，向照顧者提供支援。

香港復康會社區復康網絡今年7月至8月間透過網上問卷，成功訪問153名本地家庭照顧者，發現有88.9%受訪照顧者正處於高壓狀態，受壓原因常見於感到心靈疲勞，佔93%、另有92%感到困身，以及91%受訪者表示起居生活習慣有變動。調查亦發現，需與照顧對象同住的照顧者處於高壓狀態比率為91%，較非同住的84%為高。

調查更指出，營養食物與精神健康息息相關，其中少於10%受訪照顧者能夠每天飲用或進食足夠奶類食物，及僅20%受訪者進食足夠肉類，反映大部分受訪照顧者的飲食及攝取營養狀況未如理想，有27%受訪者表示食材昂貴為預備膳食時最常見的挑戰。註冊營養師李珮璇表示，蛋白質含有豐富的色胺酸，是製造出令人感到快樂及滿足的血清素原材料之一，至於鈣質吸收不足，亦會增加患上抑鬱症風險，因鈣質有助安定神經及紓緩壓力，而缺乏維他命D同樣提高患上抑鬱症風險。