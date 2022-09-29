政Whats噏：傳美外科學院跪低　撤回DQ林哲玄院士資格

立法會醫療衞生界議員林哲玄，早前遭美國外科學院(American College of Surgeons)褫奪院士資格嘅事件有新發展。該學院上周向香港分院會員發出電郵，指學院不再向「中國公民」提供院士或會員資格，因此林哲玄嘅「國際院士」資格也會被取消。然而事隔一周，有消息指學院日前已向收信人士發出跟進電郵，澄清其會員資格或身份並無改變，又期待繼續與香港會員合作。

上周四(22日)林哲玄於社交平台公開一封來自美國外科學院嘅電郵，指學院鑑於中國法律規管境內運作嘅外國機構，學院為免帶來問題決定不再向「中國公民」提供院士或會員資格。由於林哲玄係中國公民，其「國際院士」資格自然亦遭到波及。不過該電郵又強調，若果收信人國籍並非「中華人民共和國」，可聯絡學院恢復會籍，又指學院將尋求方法重新收取中國公民會員，並歡迎林哲玄以非會員醫生身份，繼續參與學院嘅醫學會議同教育課程。

被學院DQ嘅林哲玄大表不滿，指內地同香港近期並無就規管外國機構而修訂法例，唔知道電郵提及係邊一條法例。佢又指學會只係一個國際學術機構，不具發出執業資格嘅權力，所謂院士或會員資格「實質作用係零」，認為學院嘅決定可以令自己「慳返年費」，仲怒轟學會「虛偽至極」，係時候劃清界線咁話。美國外科學院中國香港分院前日(27日)亦發新聞稿反對，指學院嘅決定係針對會員居住地，有欠公平及有損專業，並向學院作出嚴正跟進及反對。