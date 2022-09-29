跨部門打擊全港非法油站　檢7.5萬公升柴油市值150萬

消防處在9月27日至29日，聯同警方及海關，一連3日進行代號為「火雷」的跨部門聯合執法行動，致力打擊港九新界的非法加油活動。高級消防區長(危險品執法)倪楚豐指出，消防處留意有不法分子不斷改變經營模式，試圖逃避執法人員的偵測及追蹤，因此在加強情報搜集、策劃性規劃及增加突擊巡查次數下，增大力度打擊非法加油活動。今次行動中，執法人員共搗破15個非法加油站，共檢獲7.5萬公升柴油，市值約150萬港元。動用人數及打擊地點，均為消防處歷來最大規模。同時在檢獲柴油數量上，亦是歷來單一次行動中最多。

助理消防區長(反非法加油活動特遣隊)莫柏建表示，執法人員分別在葵青、屯門、大埔、西貢及沙田，搗破12個非法加油站。而在香港及九龍，包括深水埗及中西區，共搗破3個非法加油站。行動中除檢獲7萬5千公升柴油，同時檢獲8部油缸車、6部儲有柴油的輕型貨車及大批入油工具，市值超過150萬元。行動中共截獲19名涉案人士，包括16男3女(29至72歲)，他們涉嫌違反消防消除火警危險規例、危險品條例及危險品管制規例而被檢控。為保障公眾安全，消防處會暫停涉案車輛的牌照，待法庭定罪後，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處會把涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

此外，消防處發現這些柴油並不合乎香港法例第295G章危險品管制規例內訂明的危險品包裝、標記及標籤規定，當中危險品包裝沒有清晰標示危險品編號、名稱及危害性。他提醒，有關危險品的新法例已於今年3月31日生效，有關非法加油活動的違例罰則，已提升至罰款10萬港元及監禁6個月。另外，危險品的包裝標記及標籤規定亦已更新，市民須遵守有關危險品規例內的內容，留意危險品的豁免量，及危險品包裝標記及標籤的規定，以免誤墮法網。

高級消防隊長(反非法加油活動特遣隊)彭偉信補充，透過情報搜集，執法人員鎖定了一些非法加油活動的位置，以打擊非法燃油轉注活動，同時對有關的危險品車輛進行即場檢驗。行動中，消防處發現有6部危險品車，涉嫌違反消防安全規定，當中包括有輸入喉未有符合相關標準，儲存車上的油缸蓋沒有緊閉及上鎖，導致運載時有傾斜情況出現。此外，滅火筒未有在12個月內，由註冊承辦商檢查一次，同時其入油的油缸亦未有上鎖。由於有理由相信有關車輛在現場進行非法加油業務，以及有關車輛未有遵守車輛發牌條件及相關消防規定，因此這些車輛並不適合運載危險品。故此執法人員即場把有關柴油檢走，以保障公眾安全。同時不排除會以涉嫌違反危險品條例、消防消除火警危險規例，向有關人士作出檢控。他又稱，為加強執法效率，消防處已引入化學品分析儀，加快辨別物件是否屬於危險品。