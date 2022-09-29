海關上水拘15歲輟學男生　揭茶葉包裝藏670萬元冰毒

海關人員昨午(28日)在上水一帶進行反毒品行動，期間於一個屋苑外截查一名手持行李箱的可疑男子。關員打開行李箱檢查，發現裝有11包印有茶葉包裝的錫紙袋，繼而揭發每個錫紙袋均藏有經真空處理的懷疑冰毒，相關毒品總重達11公斤，估計市值約670萬港元，海關隨即拘捕該名男子。

海關毒品調查科高級調查主任張廣達表示，根據初步調查所得，販毒集團是希望透過茶葉包裝掩飾，以逃避執法人員的偵查。至於被捕人士僅得15歲，報稱自中二開始輟學，目前無業，他有黑社會背景，懷疑受黑幫操控販毒，負責收貨及派貨工作，每次收取數千港元報酬。該名少年目前已被暫控一項「販運危險藥物」罪名，案件明日(30日)於粉嶺法院提堂。

張補充，海關最近發現有不少年輕人涉及毒品活動，對相關現象感到痛心，呼籲年輕人切忌心存僥倖，鋌而走險，不要誤以為未成年犯法便毋須負上刑責；家長亦應多加留意子女所結交的朋友，關注他們是否有大筆不明來歷的收入，或突然購買大量名貴物品。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。